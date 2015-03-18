Порошенко доручив посилити фортифікаційні споруди

Президент України Петро Порошенко доручив посилити оборонні фортифікаційні споруди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив перший заступник глави Адміністрації президента Віталій Ковальчук.

«Ми маємо позбутися зайвих ілюзій. Процес, що розпочався місяць тому в Мінську, зовсім не означає, що зникла загроза або вона зменшилась. Ми маємо докласти всіх зусиль, щоб обороноздатність нашої країни підвищилася”, - зазначив Ковальчук.

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За його словами, ще з вересня минулого року розпочалось будівництво понад 200 фортифікаційних споруд, але на сьогодні необхідне їхнє оновлення та посилення.

“Передбачається спорудження близько 300 опорних пунктів. На це передбачено фінансування, є відповідні кошти. Передбачається створення глибоко ешелонованої лінії, яка передбачає декілька оборонних ліній. Всі ці заходи мають бути проведені у стислі терміни і робота вже розпочалася”, - сказав Ковальчук.

Також він додав, що укріплятиметься і оборона кордону на проблемних ділянках, зокрема в Одеській та Херсонській областях.