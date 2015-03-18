Клімкін висловив співчуття родинам загиблих внаслідок теракту в Тунісі
18:09, 18 березня 2015Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття родинам загиблих внаслідок терористичного нападу в Тунісі.
REUTERS
Про це голова українського зовнішньополітичного відомства написав у Twitter.
“Терористична атака в Тунісі є шокуючою. Глибоко засмучений загибеллю людей. Висловлюю мої найщиріші співчуття сім’ям загиблих”, - зазначив Клімкін.
Читайте такожУ Тунісі в ході спецоперації вбито бойовиків, які розстріляли туристів у музеї
Як повідомляв УНІАН, сьогодні внаслідок нападу бойовиків загинули 17 туристів, які прийшли до музею Бардо у столиці Тунісу.
Під час спецоперації вбито двох бойовиків, які напали на музей, заручників звільнено. Один поліцейський загинув.
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