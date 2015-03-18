Кількість жертв нападу терористів на музей в Тунісі зросла до 17 осіб

Відповідну інформацію поширив прем'єр-міністр країни Хабіб ас-Сид на державних телеканалах, повідомляє ТСН. В даний час відомо, що серйозних травм зазнали 24 людини, серед яких двоє місцевих жителів. Всіх було госпіталізовано. Місцеві видання стверджують, що сьогодні музей відвідували близько 200 туристів.

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Між тим, Agence France-Presse пише, що серед загиблих громадяни Польщі, Іспанії та Німеччини.

Силовики вже завершили операцію зі звільнення заручників з будівлі музею, в результаті якої двох нападників застрелили.

Нагадаємо, сьогодні двоє бойовиків намагались захопити будівлю парламенту Тунісу, після чого у приміщені національного музею, що розташований поруч, сталася стрілянина, в результаті якої загинуло восьмеро людей.

Одному з туристів, який перебував у захопленій будівлі музею вдалось передати фотографію одного з нападників, який був у військовій формі.

Поки що жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад. Президент країни готується виступити з офіційною заяву до громадян у зв'язку з трагедією.