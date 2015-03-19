СБУ підтвердила видворення прокремлівського журналіста Муравйова
13:28, 19 березня 2015Політика
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У Службі безпеки України підтвердили інформацію щодо видворення російського журналіста Леоніда Муравйова, який відомий прокремлівським висвітленням подій на Донбасі.
СБУ скоротила термін перебування в Україні громадянину РФ / УНИАН
Про це повідомив радник глави СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці в Facebook.
«Хочу підтвердити, що так, СБУ скоротила термін перебування в Україні громадянину РФ, російському пропагадисту (не називаю його журналістом, щоб не ображати журналістів) Леоніду Муравйову», - йдеться у повідомленні.
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За його словами, для прокремлівського журналіста діятиме заборона для в'їзду в Україну впродовж наступних п'яти років.
Раніше джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що заборона для в'їзду в Україну для Муравйова діятиме три роки.
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