СБУ підтвердила видворення прокремлівського журналіста Муравйова

13:28, 19 березня 2015
Політика
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У Службі безпеки України підтвердили інформацію щодо видворення російського журналіста Леоніда Муравйова, який відомий прокремлівським висвітленням подій на Донбасі.

СБУ скоротила термін перебування в Україні громадянину РФ / УНИАН

Про це повідомив радник глави СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці в Facebook.

«Хочу підтвердити, що так, СБУ скоротила термін перебування в Україні громадянину РФ, російському пропагадисту (не називаю його журналістом, щоб не ображати журналістів) Леоніду Муравйову», - йдеться у повідомленні.

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За його словами, для прокремлівського журналіста діятиме заборона для в'їзду в Україну впродовж наступних п'яти років.

Раніше джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що заборона для в'їзду в Україну для Муравйова діятиме три роки.

публикацияMarkian Lubkivskyi.
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