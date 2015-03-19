Прокремлівського журналіста Муравйова видворили з України на три роки - джерело

Про це УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах.

За його даними, зв'язок з журналістом зник о 15.00 18 березня у Києві в районі станції метро Шулявська.

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Разом з тим, за словами джерела в Державній прикордонній службі України, Муравйова вивезли до кордону в Чернігівській області, а через шість годин він вже знаходився на території Російської Федерації.

Нагадаємо, народний депутат і колишній журналіст Ольга Червакова повідомила, що Муравйова видворили з України і заборонили йому в'їзд на 5 років.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Муравйов стане новим випускаючим "Подробиць" або "Подробиць тижня".