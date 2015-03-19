На Мінінформполітики не витрачено жодної копійки державних коштів - Стець
15:17, 19 березня 2015Політика
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Міністр зазначив, що офіційний сайт відомства був розроблений волонтерами.
Стець наголосив, що не збирається отримувати зарплату / Фото УНІАН
Міністр інформаційної політики Юрій Стець заявляє про те, що Міністерство інформаційної політики не використовує бюджетні кошти на забезпечення своєї діяльності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив на брифінгу в Кабінеті міністрів.
"На сьогодні жодної копійки державних коштів на функціонування Міністерства інформаційної політики не витрачено" - сказав міністр.
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За його словами, офіційний сайт міністерства був розроблений волонтерами, а незабаром на ньому запустять кримськотатарську версію.
"Зарплату ми поки ще не отримували, та й в принципі отримувати не збираємося", - уточнив Стець.
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