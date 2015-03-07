Стець призначив радника з питань інформаційної політики Криму

Як повідомляє прес-служба Мінінформполітики, відповідне рішення Стець затвердив 5 березня.

За словами Стеця, ключовими завданнями Костинського стануть забезпечення протидії згортанню свободи слова в Криму та поширення українських ЗМІ в кримському інформаційному просторі.

Радник міністра працюватиме над актуалізацією «кримської теми» в національних, регіональних ЗМІ і над організацією «експорту» інформаційного контенту про Крим за межі України.

Також він відповідатиме за співпрацю з кримськими журналістами, експертами й громадськими діячами, які працюють на материковій частині України, і за формування основних напрямків інформаційної політики з питань Криму.

Костинський, коментуючи своє призначення, серед своїх головних завдань назвав просування в Криму теми європейського вибору України, зокрема створення умов для зруйнування негативних міфів російської пропаганди про Україну й поширення об'єктивної інформації про сучасні процеси в державі.

У прес-службі Мінінформполітики зазначили, що рішення про призначення Костинського було прийнято з урахуванням рекомендацій уповноваженого президента України у справах кримських татар Мустафи Джемілєва, а також представників низки кримських ЗМІ.

У міністерстві уточнили, що Костинський раніше очолював дослідницьку організацію «Фонд стратегічного консалтингу» і був вимушений залишити Крим у зв'язку з його окупацією.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2014 року влада ініціювала створення в структурі Кабміну Міністерства інформполітики. 2 грудня Верховна Рада призначила очільником міністерства Стеця, а в січні цього року Кабмін затвердив положення про Мінінформполітики.