ГПУ до кінця тижня передасть до Іспанії документи на екстрадицію Колобова - джерело

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

"На кінець тижня планується передача документів", - зазначив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, іспанське інформаційне агентство Europa Press 4 березня поінформувало, що Колобова затримала Громадянська гвардія у Валенсії. Пізніше в МВС України підтвердили цю інформацію.

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Колобов розшукується Слідчим управлінням СБУ як підозрюваний у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення або розтрата чужого майна в особливо великих розмірах або вчинена організованою групою) Кримінального кодексу України.

Раніше УНІАН повідомляв, що затриманий Колобов жив в елітному іспанському селищі, де котеджі коштують до 10 мільйонів євро.