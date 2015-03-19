ГПУ до кінця тижня передасть до Іспанії документи на екстрадицію Колобова - джерело
Генеральна прокуратура України до кінця тижня передасть до правоохоронних органів Іспанії документи на екстрадицію колишнього міністра фінансів України Юрія Колобова.
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.
"На кінець тижня планується передача документів", - зазначив співрозмовник агентства.
Як повідомляв УНІАН, іспанське інформаційне агентство Europa Press 4 березня поінформувало, що Колобова затримала Громадянська гвардія у Валенсії. Пізніше в МВС України підтвердили цю інформацію.
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Колобов розшукується Слідчим управлінням СБУ як підозрюваний у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення або розтрата чужого майна в особливо великих розмірах або вчинена організованою групою) Кримінального кодексу України.
Раніше УНІАН повідомляв, що затриманий Колобов жив в елітному іспанському селищі, де котеджі коштують до 10 мільйонів євро.