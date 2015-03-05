Затриманий Колобов жив в елітному іспанському селищі, де котеджі коштують до 10 мільйонів євро

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Він розшукувався Інтерполом за позовом прокуратури Києва.

Як повідомив представник Цивільної гвардії, Колобов проживав з серпня 2014 року "у власному особняку в ексклюзивному селищі в районі Альтеа", де влаштувалися заможні люди з усього світу, включаючи росіян та українців. Вартість котеджів у цьому селищі становить від одного до 10 мільйонів євро.

"Приблизно місяць тому Колобов був виявлений співробітниками Цивільної гвардії і за ним було встановлено спостереження", - зазначив представник Цивільної гвардії.

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За його словами, затриманий вже направлений в Мадрид і його справою про екстрадицію відтепер займається слідчий Національної судової палати Ісмаель Морено. У запиті Інтерполу на його затримання говориться, що він "звинувачується в розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах".

За твердженням представника Цивільної гвардії, процес екстрадиції Колобова може зайняти від півроку до півтора років.