Затриманий Колобов жив в елітному іспанському селищі, де котеджі коштують до 10 мільйонів євро
Процес екстрадиції екс-міністра фінансів України Юрія Колобова може зайняти від півроку до півтора років.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Він розшукувався Інтерполом за позовом прокуратури Києва.
Як повідомив представник Цивільної гвардії, Колобов проживав з серпня 2014 року "у власному особняку в ексклюзивному селищі в районі Альтеа", де влаштувалися заможні люди з усього світу, включаючи росіян та українців. Вартість котеджів у цьому селищі становить від одного до 10 мільйонів євро.
"Приблизно місяць тому Колобов був виявлений співробітниками Цивільної гвардії і за ним було встановлено спостереження", - зазначив представник Цивільної гвардії.
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За його словами, затриманий вже направлений в Мадрид і його справою про екстрадицію відтепер займається слідчий Національної судової палати Ісмаель Морено. У запиті Інтерполу на його затримання говориться, що він "звинувачується в розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах".
За твердженням представника Цивільної гвардії, процес екстрадиції Колобова може зайняти від півроку до півтора років.