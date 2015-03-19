МЗС занепокоєне проявами ксенофобії та екстремізму в Росії

Про йдеться в заяві відомства.

«Антиукраїнські настрої, що активно підживлюються російськими засобами масової інформації, стали реаліями повсякденного російського життя. Поширення таких настроїв створює загрозу для особистої безпеки українців та, у деяких випадках, призводить до трагічних наслідків, наприклад таких, як жорстоке вбивство 14 лютого 2015 року в Московській області групою націоналістично налаштованих молодиків громадянина України Романа Музиченка», наголошується в документі.

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Міністерство закордонних справ вимагає від російської сторони негайно провести всебічне розслідування зазначеного злочину для встановлення та покарання осіб, винних у вбивстві громадянина України.

У Заяві також зазначається, що «Міністерство також очікує від Російської сторони вичерпних заходів для недопущення у майбутньому будь-яких прояв нетерпимості за національними ознаками щодо українців та осіб інших національностей».