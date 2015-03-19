У Саратові підлітка, який прийшов на "кримський" мітинг з синьо-жовтими стрічками, викликали в ФСБ

Як стало відомо ІА «Свободные новости», поліція має намір викликати неповнолітніх учасників вчорашнього мітингу на честь приєднання Криму до Російської Федерації для профілактичної бесіди.

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Під час мітингу на Театральній площі Саратова для перевірки документів було затримано кілька молодих людей. Вони прийшли на площу без плакатів і не викрикували гасла, однак на одязі юнаків і дівчат перебували стрічки блакитного і жовтого кольору. Всі молоді люди були затримані для перевірки документів, але незабаром їх відпустили.

Один з неповнолітніх учасників акції повідомив, що вчора, 18 березня, його батькам подзвонив класний керівник, повідомивши, що їй дзвонили з поліції. На наступний день керівництво школи вимагало від неповнолітнього разом з батьками терміново з'явитися «в дитячу кімнату поліції».

«Школа направила позитивну характеристику і тепер сказали, щоб ми чекали дзвінка, в разі чого, щоб йшли в поліцію давати якісь свідчення, протокол складати», - повідомив підліток на умовах анонімності.

За інформацію видання, один з підлітків в даний час разом з батьками направляються в регіональне управління ФСБ.

Офіційний представник УФСБ по Саратовської області Тетяна Бреус повідомила, що не володіє інформацією з цього питання.