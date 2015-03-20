Джемілєв в ООН звинуватив РФ у перетворенні Криму на ядерну базу

Про це заявив депутат Верховної Ради, уповноважений президента у справах кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв під час прес-конференції в штаб-квартирі ООН в Ньою-Йорку.

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Він заявив, що в Криму знищується сектор туризму. За його словами, було закрито 4 тис. компаній. "Наголос робиться на те, щоб створити військову базу", - сказав Мустафа Джемілєв.

Лідер кримських татар повідомив, що лише 20% всіх жителів Криму, в тому числі російськомовних, сказали, що проголосували б за входження до складу Російської Федерації, якби референдум був проведений зараз. Мустафа Джемілєв також підкреслив, що референдум минулого року був незаконним. Він додав, що сьогодні ніхто не проводитиме ніяких референдумів, оскільки за кримінальним кодексом Російської Федерації навіть обговорення такого питання загрожує покаранням.

Зауважуючи про численні правопорушення самопроголошеної влади в Криму, Мустафа Джемілєв зазначив, що окупаційна російська влада перетворює Крим на півострів страху і репресій.