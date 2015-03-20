Джемілєв пояснив причину репресій в Криму: Росія не знайшла там "Кадирова"

03:22, 20 березня 2015
Політика
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Росія не змогла знайти в анексованому Криму свого "Рамзана Кадирова" (як в Чечні), і тому влаштувала там репресії.

УНИАН

Про це заявив на засіданні Ради безпеки ООН один з лідерів кримських татар, екс-глава Меджлісу Мустафа Джемілєв, пише Апостроф.

"Росіяни не знайшли "Кадирова" серед татар і вибрали репресії", - процитував його у своєму Твіттері постпред України в ООН Юрій Сергєєв.

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"Окупація російського режиму навіть гірша, ніж радянська. Люди бояться спілкуватися, страх зараз править Кримом під Росією", - також сказав Джемілєв.

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