Джемілєв пояснив причину репресій в Криму: Росія не знайшла там "Кадирова"
03:22, 20 березня 2015Політика
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Росія не змогла знайти в анексованому Криму свого "Рамзана Кадирова" (як в Чечні), і тому влаштувала там репресії.
Джемілєв: страх зараз править Кримом під Росією / УНІАН
Про це заявив на засіданні Ради безпеки ООН один з лідерів кримських татар, екс-глава Меджлісу Мустафа Джемілєв, пише Апостроф.
"Росіяни не знайшли "Кадирова" серед татар і вибрали репресії", - процитував його у своєму Твіттері постпред України в ООН Юрій Сергєєв.
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"Окупація російського режиму навіть гірша, ніж радянська. Люди бояться спілкуватися, страх зараз править Кримом під Росією", - також сказав Джемілєв.
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