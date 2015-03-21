Європі потрібен російськомовний канал мовлення – Порошенко

Як зазначається в повідомленні, на зустрічі у Києві з Президентом Литовської Республіки Далею Грібаускайте Порошенко зазначив, що вже обговорював необхідність такого каналу з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і розраховує на підтримку своєї литовської колеги.

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«Нам нагально необхідно зараз створити транс’європейський російськомовний канал мовлення. Я запропонував, і розраховую на Вашу підтримку, щоб ми поширили його на Литву. У вас є російськомовна аудиторія, ми готові направити найкращих журналістів, можемо створити умови. Важливо, щоб у Литві розуміли, що відбувається, важливо доносити альтернативну позицію», – наголосив Порошенко.

Президент також зазначив, що «це має бути окремий канал, який буде доступним у будь-якому готелі, у кожній лікарні».

«Ми відкриті до будь-якої допомоги та готові надіслати своїх експертів», – заявила Грібаускайте.

Президент Литви повідомила про прийняте Європейською Радою рішення щодо протидії дезінформації. Європейській Комісії доручено підготувати пропозиції, і всі країни-члени делегують своїх експертів для цієї діяльності. «Ми готові до спільної відповіді з боку Європейського Союзу, але ще слід обговорити конкретні пропозиції. Ми відкриті до будь-яких ідей», – наголосила Грібаускайте, підкреслюється в повідомленні.