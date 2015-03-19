Грібаускайте висловилася за продовження і посилення санкцій проти РФ

Таку заяву зробила президент Литви Даля Грібаускайте у Брюсселі перед початком роботи саміту, передає власний кореспондент УНІАН.

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Разом з тим, вона зазначила, що не впевнена, що на саміті ЄС з цього приводу буде прийнято якесь рішення. "На цьому етапі у мене немає інформації щодо цього (продовження санкцій). Ми будемо обговорювати це питання, але мені не відомо, чи приймемо ми сьогодні рішення", - повідомила Даля Грібаускайте.

Литовський президент заявила, що впевнена у необхідності продовжити і поглибити санкції. "Санкції необхідно продовжити, тому що сьогодні ситуація ні в Україні, ні в Балтійському регіоні і на півночі Європи не поліпшується. Тому що, наприклад, я можу сказати, що сьогодні в Калінінграді були встановлені ракети "Іскандер", які можуть досягти навіть Берліна", - зазначила вона.

Даля Грібаускайте нагадала, що існуючі на сьогоднішній день санкції працюють до липня. "Ми побачимо, що будемо робити - або ми їх сьогодні продовжимо, або пізніше, але я виступаю за продовження і поглиблення", - заявила президент Литви.