Порошенко припускає, що вибори на Донбасі можна буде провести вже цього року

Президент України Петро Порошенко не виключає, що вибори на Донбасі можливо провести навіть цього року.

Про це президент заявив в інтерв'ю телеканалу “Інтер”.

"Це залежить від багатьох обставин. Можливо це пройде достатньо швидко, навіть цього року", - сказав він.

Читайте такожПрезидент підписав закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі "Якщо будуть виведені всі іноземні війська - ми всередині України самі з собою обов'язково порозуміємось», - додав президент.

За його словами, для цього необхідно виведення всіх іноземних військ.