Порошенко припускає, що вибори на Донбасі можна буде провести вже цього року
23:37, 21 березня 2015Політика
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Це залежить від багатьох обставин, наголосив президент.
Для виборів на Донбасі потрібен мир / Фото Міноборони
Президент України Петро Порошенко не виключає, що вибори на Донбасі можливо провести навіть цього року.
Про це президент заявив в інтерв'ю телеканалу “Інтер”.
"Це залежить від багатьох обставин. Можливо це пройде достатньо швидко, навіть цього року", - сказав він.
Читайте такожПрезидент підписав закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі "Якщо будуть виведені всі іноземні війська - ми всередині України самі з собою обов'язково порозуміємось», - додав президент.
За його словами, для цього необхідно виведення всіх іноземних військ.
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