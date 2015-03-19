На Донбасі повинні пройти вільні і чесні вибори - АПУ

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, Чалий ще раз наголосив на відданості України виконанню Мінських домовленостей. Саме на їх послідовне виконання було прийнято Постанову Верховної Ради «Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування».

Заступник Глави АПУ поінформував іноземних дипломатів про Закон «Про внесення зміни до статті 10 Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», який напередодні був проголосований Верховною Радою і підписаний Президентом. «Це рішення відкриває шлях до подальшої імплементації Мінських домовленостей. Цей закон є прямим логічним продовженням домовленостей, яких було досягнуто і які були зафіксовані під час останньої зустрічі в «Нормандському форматі»», – зазначив заступник Глави АПУ. «Україна наполягає на проведенні місцевих виборів на Донбасі за стандартами ОБСЄ/Офісу демократичних інституцій та прав людини. Вибори мають бути вільними та чесними», – заявив Чалий.

Читайте такожПрезидент підписав закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі

Заступник Глави АПУ наголосив на тому, що вільні вибори та подальший політичний діалог можуть відбутись лише за умови неухильного виконання Мінських домовленостей іншою стороною – припинення вогню, відведення важкої техніки, забезпечення доступу для постійного моніторингу з боку ОБСЄ, звільнення усіх заручників.

Чалий повідомив про підтримку Верховною Радою президентського проекту Постанови про звернення до Ради безпеки ООН і Ради Європейського Союзу щодо розгортання на території України міжнародної операції з підтримки миру і безпеки.

Міністр закордонних справ України наголосив, що вільні та чесні вибори на Донбасі є позицією, яка базується і логічно випливає з Мінських домовленостей, які були підтримані усіма лідерами країн «Нормандської четвірки», включно з президентом Російської Федерації.

Читайте такожПорошенко пояснив, які вибори на Донбасі визнає Україна

Клімкін наголосив на необхідності доповнення спостережної місії ОБСЄ додатковим стабілізуючим безпековим фактором у вигляді міжнародної миротворчої або поліцейської місії під егідою ООН або ЄС, яка забезпечить належну безпекову та контролюючу функцію на лінії зіткнення та на україно-російському кордоні.

Клімкін заявив, що одним з перших кроків задля забезпечення майбутніх місцевих виборів має стати відкриття можливості для українських засобів масової інформації безперешкодно працювати на територіях, які перебувають під контролем проросійських бойовиків. Він також наголосив на необхідності забезпечення можливості для усіх зареєстрованих в Україні політичних партій брати участь в цих виборах, підкреслюється в повідомленні.