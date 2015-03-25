Аваков натякнув, що на черзі після Бочковського стоять два екс-міністри від "Свободи"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на брифінгу.

"Мені дуже шкода, що розійшлися колеги з партії "Свобода", які тут мітингували. Я там здалеку побачив у тому числі колегу з колишнього уряду, зі «Свободи». Дуже шкода. Я дуже хотів би, щоб він був присутній на нашому засіданні уряду, тому що у мене теж є деякі питання до тих колег, які раніше сиділи за столом, а тепер намагаються сховатися за гаслами. Ведеться не одне корупційне розслідування, і це сьогоднішнє затримання - не кінець цієї історії (УНІАН: затримання відстороненого Кабміном з посади голови Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького)", - сказав Аваков.

Читайте такожАваков відсторонив голів управлінь ДСНС в усіх регіонахНа уточнююче запитання, про кого йдеться, Аваков відповів: "Щодо обох міністерств триває розслідування", але прізвищ міністр не назвав.

Як відомо, у попередньому складі Кабміну ВО «Свобода» представляли міністр екології Андрій Мохник і міністр агрополітики Ігор Швайка.