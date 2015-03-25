Арешт голови ДСНС на засіданні Кабміну - фото та відео

Як передає кореспондент УНІАН, затримані підозрюються в розкраданні державних коштів при проведенні державних закупівель.

Варто зазначити, що премьєр-міністр України Арсеній Яценюк дозволив співробітникам правоохоронних органів провести слідчі дії в приміщеннях уряду після доповіді міністра внутрішніх справ Арсенія Авакова.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, Бочковському і Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі палива у приватних компаній за завищеними цінами. Чиновників затримали в порядку ст. 208 КПК України. Аваков звернувся до Кабміну з проханням прийняти рішення про звільнення Бочковського і Стоєцького, а також звільнення всього керівництва підрозділів ГСЧС в усіх регіонах країни.

В.о. обов'язків голови ГСЧС призначений радник глави МВС Авакова Зорян Шкіряк.

Довідка. Сергій Бочковський призначений головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій розпорядженням уряду України від 23 квітня 2014 року.