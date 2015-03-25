Німеччина готова обговорювати питання направлення миротворців на Донбас - посол України
Німеччина готова обговорювати питання направлення миротворчої місії в Україну для врегулювання ситуації на Донбасі.
Про це у Twitter повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.
"Відбулася зустріч спікера Верховної Ради України Володимира Гройсмана з головою Міністерства закордонних справ Федеративної республіки НІмеччина Франком-Вальтером Штайнмаєром: Німеччина готова обговорювати питання направлення миротворчої місії в Україну", - повідомив Мельник.
Відбулася зустріч Спікера ВРУ В.Гройсмана з Главою МЗС ФРН Ф.-В.Штайнмаєром: Німеччина готова обговорювати питання миротворчої місії в UKR
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 25 Березень 2015
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За словами дипломата, Штайнмаєр повідомив Гройсману, що "ФРН допоможе стабілізувати економічну ситуацію в Україні".
Міністр Франк-Вальтер Штайнмаєр - Голові ВРУ В.Гройсману: ФРН допоможе стабілізувати економічну ситуацію в Україні
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 25 Березень 2015