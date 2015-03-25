Німеччина готова обговорювати питання направлення миротворців на Донбас - посол України

Про це у Twitter повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

"Відбулася зустріч спікера Верховної Ради України Володимира Гройсмана з головою Міністерства закордонних справ Федеративної республіки НІмеччина Франком-Вальтером Штайнмаєром: Німеччина готова обговорювати питання направлення миротворчої місії в Україну", - повідомив Мельник.

Відбулася зустріч Спікера ВРУ В.Гройсмана з Главою МЗС ФРН Ф.-В.Штайнмаєром: Німеччина готова обговорювати питання миротворчої місії в UKR — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 25 Березень 2015

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За словами дипломата, Штайнмаєр повідомив Гройсману, що "ФРН допоможе стабілізувати економічну ситуацію в Україні".