Шокін відсторонив від виконання обов'язків свого заступника Баганця і двох слідчих ГПУ

Генеральний прокурор України Віктор Шокін своїм наказом від 25 березня відсторонив заступника генпрокурора Олексія Баганця та низку інших працівників ГПУ від виконання обов’язків на час службового розслідування.

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Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури, крім Баганця відсторонено начальника Головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербину, старшого слідчого в особливо важливих справах п’ятого слідчого відділу з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ А.В.Мороза, заступника начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Головного управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, у сфері транспорту та у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Генеральної прокуратури Ю.С.Ковтуна.