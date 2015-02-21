Порошенко заявляє, що задоволений роботою Шокіна

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив сьогодні на прес-конференції в Запоріжжі, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я задоволений першим тижнем роботи нового генпрокурора. Задоволений рухом справ щодо Майдану й у справах, пов'язаних із корупцією колишніх чиновників», - заявив Порошенко.

Читайте такожШокін відновив розслідування вбивства ГонгадзеВін також зазначив, що на сьогоднішній день перед усіма силовими структурами, в тому числі й на місцях, поставлено завдання працювати так, щоб люди відчули, що в країні відбуваються реальні зміни».

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого 2015 року Верховна Рада дала згоду на звільнення президентом України Віталія Яреми з посади генпрокурора й на призначення Віктора Шокіна на цю посаду. Того ж дня Порошенко звільнив Ярему з посади генпрокурора й призначив на цю посаду Шокіна.