Британський лорд приїхав на Донбас, щоб особисто переконатися в російській агресії

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної державної адміністрації.

Наголошується, що за підсумками поїздки британський лорд повинен доповісти колегам про реальний стан справ, після чого буде прийнято рішення про формат надання допомоги Україні.

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Як йдеться в повідомленні прес-служби, губернатор Донеччини Олександр Кіхтенко поінформував британського парламентарія про те, що Росія завозить на територію України через відкритий кордон сучасну важку техніку - танки, БМП, артилерійські системи і пр.

Згідно з повідомленням, найближчим часом лорд планує побувати на лінії зіткнення, щоб особисто переконатися в тому, що бойовики порушують мінські домовленості і продовжують обстрілювати територію області.