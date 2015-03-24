Британські депутати закликали зміцнити оборону через загрозу з боку РФ

На думку парламентарів Палати громад, країна недостатньо захищена в військовій сфері, тому необхідно терміново збільшувати витрати на оборону і змінювати військову політику на тлі нових загроз безпеці у світі, зокрема з боку Росії, передає DW.DE.

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"Світ набагато небезпечніший і нестабільніший, ніж коли-небудь із моменту закінчення "холодної війни". Росія анексувала Крим, сепаратисти в Україні за підтримки Росії захопили частину сходу країни, "Ісламська держава" взяла під контроль друге найбільше місто в Іраку", - вказано в документі, оприлюдненому на сайті парламенту. Серед загроз також перелічені громадянська війна в Сирії, ситуація в Лівії, Ємені, Афганістані та інших проблемних регіонах. Великобританія не може дозволити собі ігнорувати цей розвиток подій та самоізолюватися, попереджають парламентарі.

Великобританія майже на 8% скоротила витрати на оборону та зменшила військо, починаючи з 2010 року, коли до влади прийшов консервативно-ліберальний уряд. Тепер, на думку парламентарів, Лондон повинен підвищити витрати на оборону до 2% відсотків ВВП, як рекомендує НАТО.

Автори документа також звертають увагу на слабкість оборони Альянсу. Вони стверджують, що Росія може підняти 150 тис. вояків за 72 години, а НАТО для цього знадобиться півроку. Парламентарі зауважують, що НАТО створює підрозділ надшвидкого реагування "Вістря списа", до якого мають увійти 5 тис. солдатів. Ці сили матимуть змогу перейти до бойової готовності за 48 годин. Однак "Вістря списа" не зможуть сформувати повністю до кінця 2016 року, підкреслюють депутати.

Водночас міністр оборони Великобританії Майкл Феллон розкритикував документ. На його думку, країна виділяє достатньо коштів на військову сферу.