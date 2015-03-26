Литва ратифікувала створення литовсько-польсько-української військової бригади

Про це пише Зеркало недели.

Очікується, що бригада буде використовуватися для участі в операціях під егідою ООН, НАТО і ЄС.

Головними завданнями бригади буде участь у міжнародних зусиллях по гарантуванню миру, поглиблення регіонального військового співробітництва та створення основи для створення на базі бригади бойової групи ЄС.

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Штаб бригади буде розміщуватися в Любліні. Повної оперативної готовності "Укрполлитбриг" повинна досягти через два роки.

Угода про створення багатонаціональної "Укрполлитбриг" була підписана у Варшаві 19 вересня 2014 року.

Документ підписали міністр оборони України, Польщі та Литви.

4 лютого угоду ратифікувала Верховна Рада України.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня 2014 року президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорили питання створення польсько-литовсько-української військової бригади.