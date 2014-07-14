Порошенко і Туск обговорили питання створення польсько-литовсько-української військової бригади



Як повідомили УНІАН в прес-службі Глави держави, Прем’єр-міністр Польщі підтримав позицію Президента України щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

«Дуже важливо, що Ви маєте репутацію Президента миру, який водночас рішуче налаштований на захист суверенітету і територіальної цілісності України. Такий підхід підтримується Польщею та міцно ґрунтується на позиціях, які визначені у рішеннях ЄС», - заявив Дональд Туск.

Президент України подякував Польщі за підтримку. Порошенко висловився за прискорення процедур щодо допомоги з боку Польщі, зокрема, передачі закуплених бронежилетів через митницю Республіки Польща, адже це збереже людські життя. Туск погодився із необхідністю спрощення процедур та врегулювання цього питання.

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Польський Прем’єр висловив співчуття у зв’язку із зростаючою кількістю жертв з боку українських Збройних сил у Донецькій та Луганській областях.

Як зазначається в повідомленні, сторони приділили велику увагу питанню створення польсько-литовсько-української військової бригади «УкрПолЛитБриг», зокрема, домовились підписати відповідну Угоду найближчим часом.

Президент України поділився стурбованістю з приводу маніпуляцій та відвертої брехні з боку російської інформаційної пропаганди, яка поширюється в європейському медіа-просторі. Співрозмовники обмінялись думками стосовно механізмів та нових можливостей донесення правдивої інформації про ситуацію в Україні в Польщі.

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Наприкінці розмови Президент України висловив слова вдячності Прем’єру Польщі за гуманітарну допомогу для Збройних Сил України та за програми освітнього й культурного характеру для молоді.

Глава держави запропонував Польщі долучитись до програми створення робочих місць на звільнених від терористів територіях Донбасу, викладено в повідомленні.