Порошенко повідомив про понад 400 полонених, яких утримують бойовики

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові під час брифінгу сказав журналістам президент України Петро Порошенко.

“Все ще маємо більше 400 заручників, які в жахливих умовах утримуються”, - сказав він.

Президент наголосив, що заручники — громадяни України, утримуються як на тимчасово окупованих територіях, так і на території Росії.

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Порошенко підкреслив, що на забезпечення Мінських домовленостей необхідно завершити обмін усіма заручниками.

Нагадаємо, раніше радник глави міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що згідно з домовленістю в Мінську, полонених українців повинні були звільнити до 5-6 березня.