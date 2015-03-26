Порошенко повідомив про понад 400 полонених, яких утримують бойовики
14:52, 26 березня 2015Політика
171 0
Бойовики продовжують утримувати більше 400 заручників, усі вони – громадяни України.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові під час брифінгу сказав журналістам президент України Петро Порошенко.
“Все ще маємо більше 400 заручників, які в жахливих умовах утримуються”, - сказав він.
Президент наголосив, що заручники — громадяни України, утримуються як на тимчасово окупованих територіях, так і на території Росії.
Читайте такожУ полоні бойовиків залишаються понад 900 чоловік - правозахисники
Порошенко підкреслив, що на забезпечення Мінських домовленостей необхідно завершити обмін усіма заручниками.
Нагадаємо, раніше радник глави міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що згідно з домовленістю в Мінську, полонених українців повинні були звільнити до 5-6 березня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter