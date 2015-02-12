Бойовики повинні відпустити всіх українських полонених до 5-6 березня - радник Авакова

Радник глави міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що згідно з домовленістю в Мінську, полонених українців повинні звільнити до 5-6 березня.

Про це він заявив в ефірі 5 каналу в четвер увечері, повідомляє Українська правда.

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"Для всіх рідних і близьких наших полонених, яких близько 300 знаходиться (у бойовиків): згідно з планом, повинні відпускати не пізніше 5 днів після закінчення періоду відведення озброєнь. Виходить до 5-6 березня мають бути всі полонені повернуті", - повідомив Геращенко.

Як відомо, 26 січня в. о. спікера Генерального штабу Владислав Селезньов повідомляв, що у полоні в терористів знаходяться 184 військових.