43 країни-члени ООН звернулися до Росії зі спільною заявою

Про це йдеться у спільній заяві країн, виголошеній 25 березня в ході 28-ї сесії Ради ООН з прав людини в Женеві, пише ukraineunderattack.org.

“Ми закликаємо Російську Федерацію, яка підписала комплекс заходів та приєдналася до Декларації, використати весь свій вплив, щоб змусити незаконні збройні формування повною мірою виконувати Мінські угоди і негайно припинити спроби порушення перемир’я, які були зафіксовані Спеціальною моніторинговоюмісією ОБСЄ. Ми рішуче засуджуємо насильство і зловживання, скоєні згаданими незаконними збройними формуваннями. Ми також закликаємо надати безперешкодний доступ усім законним гуманітарним організаціям до всіх районів, що постраждали. Також ми закликаємо до швидкого і безперешкодного надання гуманітарної допомоги, яка здійснюватиметься відповідно до принципів міжнародного права та законодавства України”, – йдеться у спільній заяві.

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Крім того, в ООН вітають зусилля України у сфері захисту прав людини.

“Співавтори заяви вітають зусилля української влади із заохочення та захисту прав людини на всій території нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах, а також підкреслюють необхідність надання з цією метою належної технічної допомоги”, – повідомляє МЗС України.

Водночас у заяві прямо називаються першопричини погіршення правозахисної ситуації в Україні, а саме – окупація й протиправна анексія Криму Росією, а також ворожі дії підтримуваних РФ бойовиків в Донецькій та Луганській областях.

Особлива увага приділяється ситуації в окупованій АРК, де порушуються права кримських татар та етнічних українців, а також представників інших національних та релігійних меншин. Також висловлюється глибока стурбованість щодо триваючого утримання під вартою в Москві Надії Савченко. “Російську Федерацію закликано негайно звільнити її, а також інших українців, утримуваних в Росії, з метою чого міжнародне співтовариство має посилити свій тиск на цю державу”, – йдеться в заяві.