ОБСЄ: в Широкиному зруйновані близько 60% будівель

Про це повідомив заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг. Представник місії ОБСЄ розповів, що сьогодні йому з командою спостерігачів вдалося потрапити в Широкине з боку Маріуполя. За його словами, патруль ОБСЄ відвідав центр селища та ознайомився з ситуацією в цьому населеному пункті.

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Олександр Хуг відзначив, що під час відвідування Широкиного, спостерігачам "вдалося домовитися про тимчасове місцеве перемир’я поміж силами українських військових, з місцевим командувачем біля Широкиного, а також з командирами так званої "ДНР" в Широкиному".

Заступник голови місії вважає позитивом, що другу добу поспіль в зазначеному районі зберігається режим припинення вогню після декількох місяців постійних обстрілів. "Але те, що я, та мої колеги там побачили, є катастрофічним. Жодна будівля - яку моя команда сьогодні побачила там - не вціліла від осколків снарядів, дуже великі руйнування в цьому селищі. 50-60% усіх будівель у цьому селищі зруйновані", - наголосив він.

Олександр Хуг розповів, що в Широкиному залишається невеличка кількість сімей, які шукаючи укриття, ховаються або в домівках, або сусідніх будівлях. Також він додав, що спостерігачі зустріли сім’ю з двома малими дітьми, яка не бажала покидати свою домівку та розмовляти з місією. Ця сім’я знаходиться в шоковому стані від обстрілів. "Люди, які проживають в цьому селищі, знаходяться в дуже поганому і важкому стані зараз", - наголосив Олександр Хуг.

Він повідомив, що місія побачила, що будівля дитячого садка в центрі Широкиного зруйнована, також місцеве відділення пошти, Будинок культури і декілька магазинів значно зруйновані або повністю знищені.

Окремо він зазначив, що місії ОБСЄ вдалося сприяти доставленню гуманітарної допомоги в Широкине під егідою Міжнародного комітету Червоного Хреста для людей, які залишаються там жити.