В Україні треба позбавитись недоторканності депутатів і суддів – Порошенко

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час візиту у Дніпропетровську сьогодні, передає Радіо Свобода.

"Це те, чого зараз вимагає народ", – сказав він.

За словами президента України, він не знає жодної європейської країни, де б діяла недоторканність для суддів.

Крім того, Порошенко заявив, що не менш важливим завданням, ніж зміцнення обороноздатності країни, є боротьба з корупцією.

У цьому контексті він перерахував нещодавні гучні звільнення з посад прокурора Києва та заступника генерального прокурора України, а також затримання керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій України та його першого заступника.

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"Зміни мають відбуватися не лише десь у верхах. Зміни має демонструвати кожен державний службовець на всіх рівнях. Мир, реформи і боротьба з корупцією відкриють нам шлях до економічного росту і підвищення рівня життя", – заявив президент України.

У січні 2015 року президент України Петро Порошенко запропонував Верховній Раді скасувати депутатську недоторканність і обмежити суддівську.