Конгресмени США закликали Обаму збільшити допомогу Україні

Як повідомляє "Голос Акерики", у листі на адресу Барака Обами голова підкомітету з питань оборони комітету Палати представників з асигнувань республіканець Родні Фрілінгайзен і демократ у цьому ж підкомітеті Пітер Вісклоскі пишуть, що адміністрації США належить істотно збільшити допомогу уряду України і негайно.

Вони запропонували Бараку Обамі розглядати Україну як "головного союзника поза НАТО", оскільки ситуація в Україні є надзвичайно важливою для національнох безпеки США, світова спільнота з великим інтересом спостерігає за реакцією США на війну в Україні.

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Конгресмени нагадали, що бюджет США на 2015 рік передбачає виділення $175 млн для надання допомоги Україні і країнам Балтії. "Ми наполягаємо на тому, щоб суттєві кошти були перенаправлені в цей фонд для збільшення масштабів підтримки", - заявили конгресмени.

Родні Фрілінгайзен і Рітер Вісклоскі стверджують, що "Росія виграє комунікаційну битву в Європі та в Україні і демонструє успіх в роз'єднанні позиції сусідів України".

Родні Фрілінгайзен і Пітер Віслоскі, разом з іншими членами підкомітету з оборони (Кей Грейнджер, Кен Кальверт, Джон Картер, Стів Вомак, Стів Ізраел та Марсі Каптур) нещодавно повернулися з Києва. Там американські законодавці зустрілися з президентом Петром Порошенком, прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком та міністром оборони Степаном Полтораком для обговорення тривалої агресії Росії проти України.