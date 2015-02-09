Ключові сенатори Конгресу США виступають за постачання летальної зброї в Україну - ЗМІ

Ключові сенатори Конгресу США близькі до законодавчого вирішення поставок летальної зброї збройним силам України. Про це повідомляє gazeta.ru з посиланням на Reuters.

Ідея надати зброю українським військам користується підтримкою і в Республіканській, і в Демократичній партіях. Представники фракцій ведуть відповідні переговори.

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Це стало відомо на тлі заяви президента Обами про те, що постачання зброї Україні можливі, але ніякого рішення ще не прийнято.

Як повідомляв УНІАН, Президент США Барак Обама наголошує, що питання про надання Україні летальної зброї вивчається, рішення не прийнято.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Вашингтоні. (Пряма трансляція заходу відбувалась на сайті Білого дому).

Президент США вкотре наголосив, що врегулювання ситуації на сході Україні повинно бути досягнуто дипломатичними засобами.

"Це правда. Якщо фактично дипломатія зазнає невдачі, тоді я звернусь до своєї команди розглянути всі варіанти: які інші засоби ми можемо застосувати, щоб змінити підхід пана Путіна. І можливість надання летальних оборонних озброєнь є одним із варіантів, який розглядається, але я ще не прийняв рішення з цього приводу", - наголосив Обама.

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За його словами, Сполучені Штати проводять консультації з Меркель та іншими союзниками й партнерами з цього питання.

Обама наголосив, що основна ідея полягає не в тому, що "Україна може завдати поразки російській армії..., а скоріше в тому, щоб розглянути додаткові можливості, що ми можемо зробити, щоб допомогти зміцнити оборонні можливості української армії в умовах агресії сепаратистів".