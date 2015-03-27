Шкіряк оголосив тотальну люстрацію в ДСНС: вчора звільнили вже 300 співробітників

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на розширеній колегії МВС за участю прем'єр-міністр України Арсенія Яценюка.

За його словами, тільки за вчорашній день він підписав понад 300 наказів на звільнення з посад.

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Також Шкіряк повідомив, що дав доручення в. о. голів обласних управлінь ДСНС надати інформацію про закупівлі та тендери, проведені в 2014-2015 роках.

“Сьогодні я дав доручення усім в.о. керівників обласних управлінь невідкладно надати інформацію щодо закупівель і проведення тендерів у 2014-2015 роках”, - сказав він.

За його словами, найближчим часом у ДСНС буде вперше проведено в онлайн-режимі відкритий тендер на закупівлю пожежної техніки.

"Ті 200 мільйонів, які дехто хотів розподілити інакше, будуть спрямовані на закупівлю вітчизняної якісної пожежної техніки", - запевнив Шкіряк.