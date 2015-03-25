Шкіряка призначено виконуючим обов'язки голови ДСНС - Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на брифінгу в Кабінеті міністрів.

"Рішенням уряду призначено тимчасово виконуючим обов'язки начальника ДСНС... Це мій радник Зорян Шкіряк", - сказав він.

"Ми свідомо пішли на такий крок, тому що хочемо громадського контролю над цим процесом", - сказав Аваков.

Глава МВС спрогнозував, що "хлине потік відповідних звернень, скарг і фактів", тому перевірка повинна відбуватися не лише в кримінально-процесуальній площині, але й під громадським контролем над процесом.

Аваков нагадав, що кілька місяців тому вже був затриманий на хабарі інший заступник голови ДСНС, але тоді суд відпустив його і справа "тягнеться й досі".

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"Це ще одна причина, чому я вдався до публічного обвинувачення - для того, щоб такі процеси проходили під софітами й під увагою суспільства", - сказав він.

Аваков вважає, що затримання чиновників на засіданні уряду має стати щепленням, превентивною дією" для інших корупціонерів.

Окрім того, дану інформацію на своїй сторінці у Facebook підтвердив радник міністра внутрішніх справ України, народний депутат Антон Геращенко.

"Тимчасово виконуючим обов'язки начальника Державної служби України з надзвичайних ситуацій за пропозицією міністра МВС щойно рішенням Кабміну призначено Зоряна Шкіряка", - написав Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 березня, на засіданні Кабінету міністрів України був заарештований голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський та його перший заступник Василь Стоєцький.

Только что, на заседании Кабинета Министров Украины по приказу Министра МВД Арсена Авакова, за хищения средств во особо ... Posted by Антон Геращенко on 25 Март 2015 г.



