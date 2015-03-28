Запобіжний захід екс-голові ДСНС Бочковському зараз обирає Печерський суд

Суддя Печерського районного суду Києва Іван Козлов пішов до нарадчої кімнати для вирішення питання про обрання запобіжного заходу колишньому голові Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергію Бочковському.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнє судове засідання відбувається у будівлі Печерського райсуду на Хрещатику, в той час як учора судове засідання з аналогічного питання відбувалося в будівлі суду, розташованої на вулиці Гайцана.

У коментарі журналістам адвокат Бочковського Ігор Федоренко заявив, що пов'язує появу нових чотирьох епізодів обвинувачення із тиском, який здійснювали правоохоронці на підлеглих Бочковського з метою надання слідству “потрібних” показів.

“Я саме з цим пов'язую те, що з'явилися нові епізоди”, - сказав Федоренко.

Зокрема, він нагадав вчорашню колегію МВС, на якій були присутні керівники структурних підрозділів ДСНС і яких по завершенню колегії опитували співробітники міліції.

Також адвокат повідомив, що замість обрання запобіжного заходу у вигляді арешту, на якому наполягає сторона обвинувачення, достатньо було б обрати Бочковському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Адвокат зазначив, що такий захід потрібен з урахуванням стану здоров'я екс-голови ДСНС.

Читайте такожНа Бочковського завели чотири нові справи - адвокатЯк повідомляв УНІАН, Бочковському та його заступнику Василю Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів.

Слідство просило суд обрати їм запобіжний захід у вигляді арешту.

Разом із тим 27 березня Печерський районний суд Києва прийняв рішення повернути МВС клопотання про арешт Бочковського у зв'язку з відсутністю достатньої кількості доказів вчинення ним злочину.

Також 27 березня Печерський суд повернув МВС клопотання про арешт Стоєцького у зв'язку з відсутністю достатньої кількості доказів вчинення злочину.

Після цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що клопотання про арешт Бочковського було відкликано із суду в зв'язку з необхідністю доповнити матеріали додатковими статтями обвинувачення.