Бочковського відпустять завтра опівдні, якщо МВС не надасть суду доказів скоєння ним злочину - прокурор

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав начальник першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генпрокуратури Андрій Шевченко.

Він нагадав, що, "відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, Бочковський затриманий на 72 години".

"На сьогоднішній день немає відповідних документів, мною були надані відповідні вказівки органам досудового розслідування щодо надання цих документів", - додав він.

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"Якщо за 72 години не будуть надані докази, Бочковського повинні відпустити... До 12 години наступного дня закінчиться термін (тимчасового затримання) його - 28 березня о 12.18 хвилин", - наголосив Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, Бочковському і його заступнику Василю Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів.

Слідство просило суд обрати їм запобіжний захід у вигляді арешту.

Разом з тим сьогодні Печерський районний суд Києва ухвалив рішення повернути МВС клопотання про арешт Бочковського через відсутність достатньої кількості доказів вчинення ним злочину.