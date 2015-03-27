Бочковського відпустять завтра опівдні, якщо МВС не надасть суду доказів скоєння ним злочину - прокурор
Екс-голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського можуть відпустити, якщо слідчі МВС до закінчення терміну тимчасового затримання не нададуть доказів скоєння ним злочину.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав начальник першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генпрокуратури Андрій Шевченко.
Він нагадав, що, "відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, Бочковський затриманий на 72 години".
"На сьогоднішній день немає відповідних документів, мною були надані відповідні вказівки органам досудового розслідування щодо надання цих документів", - додав він.
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"Якщо за 72 години не будуть надані докази, Бочковського повинні відпустити... До 12 години наступного дня закінчиться термін (тимчасового затримання) його - 28 березня о 12.18 хвилин", - наголосив Шевченко.
Як повідомляв УНІАН, Бочковському і його заступнику Василю Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів.
Слідство просило суд обрати їм запобіжний захід у вигляді арешту.
Разом з тим сьогодні Печерський районний суд Києва ухвалив рішення повернути МВС клопотання про арешт Бочковського через відсутність достатньої кількості доказів вчинення ним злочину.