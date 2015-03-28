Суд обрав екс-голові ДСНС Бочковському арешт із правом застави понад мільйон гривень

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід екс-голові Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергію Бочковському у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 1 млн 184 тисячі гривень, після внесення якої його негайно мають звільнити з-під варти.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосив суддя Печерського районного суду Києва Іван Козлов.

“Слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до підозрюваного Бочковського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас, застосувати до підозрюваного внесення грошової застави в сумі еквівалентній трьомстам рівням мінімальної заробітної плати, тобто 1 млн 184 тисячі гривень”, - зазначається в ухвалі.

Читайте такожТроє голів ДержНС в областях підтвердили факт вимагання коштів - АваковКрім того, на Бочковського покладаються додаткові обов'язки прибувати до органів досудового слідства за викликом, не відлучатися з місця проживання, а також надати документи, які дають можливість виїхати за межі України.

Ухвала суду може бути оскаржена протягом 5 діб.

Як повідомляв УНІАН, Бочковському та його заступнику Василю Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів.

Слідство просило суд обрати їм запобіжний захід у вигляді арешту.