До Донецька прибули ще 400 бойовиків, в основному жителів Криму - ІС
Близько 25% особового складу формування - російські найманці.
До Донецька для доукомплектування бандформувань прибули 400 бойовиків, здебільшого жителів Криму.
Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний спротив».
Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».На протяжении последних двух суток (26-27.03) российско-терро...Posted by Dmitry Tymchuk on 28 березня 2015 р.
За даними «ІО», бойовики продовжують нарощувати боєздатність своїх формувань. «Зокрема, для доукомплектування бандформувань «Оплот», «Схід» і «Спарта» противник перекинув у район н.п. Донецьк (Петровський і Куйбишевський райони міста) маршове поповнення - загалом близько 400 осіб, перекинуті автотранспортом, зі зброєю (включаючи гранатомети, великокаліберні кулемети і ПТРК)», - йдеться в повідомленні. Наголошується, що «в складі даного поповнення відзначається значна (близько 75%) кількість жителів Криму і жителів Донбасу, які раніше «евакуювалися» до РФ, які пройшли спеціальну підготовку в навчальних центрах у районі н.п. Ростов-на-Дону (РФ) і в Перевальному в Криму».
Читайте такожМіж бойовиками на Донбасі загострюється протистояння - штаб АТО«Близько 25% особового складу даного формування - російські найманці. Перекидання поповнення здійснювалося приховано, без доданих сил і засобів», - повідомили в ІО».