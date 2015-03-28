До Донецька прибули ще 400 бойовиків, в основному жителів Криму - ІС

До Донецька для доукомплектування бандформувань прибули 400 бойовиків, здебільшого жителів Криму.

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний спротив».

Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».На протяжении последних двух суток (26-27.03) российско-терро... Posted by Dmitry Tymchuk on 28 березня 2015 р.

За даними «ІО», бойовики продовжують нарощувати боєздатність своїх формувань. «Зокрема, для доукомплектування бандформувань «Оплот», «Схід» і «Спарта» противник перекинув у район н.п. Донецьк (Петровський і Куйбишевський райони міста) маршове поповнення - загалом близько 400 осіб, перекинуті автотранспортом, зі зброєю (включаючи гранатомети, великокаліберні кулемети і ПТРК)», - йдеться в повідомленні. Наголошується, що «в складі даного поповнення відзначається значна (близько 75%) кількість жителів Криму і жителів Донбасу, які раніше «евакуювалися» до РФ, які пройшли спеціальну підготовку в навчальних центрах у районі н.п. Ростов-на-Дону (РФ) і в Перевальному в Криму».

Читайте такожМіж бойовиками на Донбасі загострюється протистояння - штаб АТО«Близько 25% особового складу даного формування - російські найманці. Перекидання поповнення здійснювалося приховано, без доданих сил і засобів», - повідомили в ІО».