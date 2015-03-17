Тимчук: В районі Красного Луча бойовики створили черговий "навчальний центр" для найманців з РФ
08:55, 17 березня 2015Війна
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Відзначається прагнення командування російсько-терористичних військ збалансувати чисельність та структуру своїх формувань.
REUTERS
Продовжується посилення боєздатності так званих «армій» «ДНР» та «ЛНР».
Про це повідомляє керівник «Інформаційного опору», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
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"Відзначається прагнення командування російсько-терористичних військ збалансувати чисельність і структуру своїх формувань на той чи іншій ділянці у відповідності з поставленими завданнями. Удосконалюється система управління військами", - йдеться в повідомленні.
В районі Красного Луча відмічено появу чергового «навчального центру» для бойовиків, які прибувають як з РФ, так і з складу місцевих бандформувань «на перепідготовку».
Допис by Dmitry Tymchuk.
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