Тимчук: В районі Красного Луча бойовики створили черговий "навчальний центр" для найманців з РФ

Продовжується посилення боєздатності так званих «армій» «ДНР» та «ЛНР».

Про це повідомляє керівник «Інформаційного опору», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"Відзначається прагнення командування російсько-терористичних військ збалансувати чисельність і структуру своїх формувань на той чи іншій ділянці у відповідності з поставленими завданнями. Удосконалюється система управління військами", - йдеться в повідомленні.

В районі Красного Луча відмічено появу чергового «навчального центру» для бойовиків, які прибувають як з РФ, так і з складу місцевих бандформувань «на перепідготовку».