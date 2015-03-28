Геращенко вважає затримання чиновників під час засідання Кабміну "щепленням для всіх корупціонерів"

Народний депутат з фракції "Народний фронт", член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко вважає затримання чиновників під час засідання уряду "щепленням для всіх корупціонерів країни".

Про це повідомили в прес-службі «Народного фронту».

За словами Геращенка, Міністерство внутрішніх справ має достатньо доказів для доведення вини затриманих керівників Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького.

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"У матеріалах достатньо доказів не лише для того, щоб обирати запобіжний захід - там достатньо доказів для обвинувачення. Лише викликають здивування дії окремих представників Генпрокуратури, той же прокурор Шевченко, який на засіданні Уряду підписав підозру Бочковському та його заму, дав задню та засумнівався", - сказав Геращенко.

"Якби арешт не був публічним, цього арешту також не могло бути, оскільки цей чиновник, Бочковський, був зав'язаний у багатьох схемах, таких, що коли країна дізнається, то здригнеться", - наголосив Геращенко.

Він також повідомив, що у п'ятницю відбулася колегія МВС, на яку були запрошені обласні керівники Держслужби з надзвичайних ситуацій. За словами Геращенка, «там міністр Арсен Аваков сказав, що коли кожен з них працюватиме зі слідством і розкаже, як насправді будувалась робота ДНС, їх участь буде полегшена».

За словами Геращенка, «уже чотири керівники обласних управлінь надали покази про те, як вони вимагали щомісяця кошти та возили їх до Києва, та багато чого іншого». «Тому є речі, які будуть додані до справи додатково, щоб прокурор не викрутився", - додав Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, екс-голові Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергію Бочковському та його заступнику Василю Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів.

Слідство просило суд обрати їм запобіжний захід у вигляді арешту.

Разом із тим 27 березня Печерський районний суд Києва прийняв рішення повернути МВС клопотання про арешт Бочковського у зв'язку з відсутністю достатньої кількості доказів вчинення ним злочину.

Також 27 березня Печерський суд повернув МВС клопотання про арешт Стоєцького у зв'язку з відсутністю достатньої кількості доказів вчинення злочину.

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Після цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що клопотання про арешт Бочковського було відкликано із суду в зв'язку з необхідністю доповнити матеріали додатковими статтями обвинувачення.

Сьогодні, 28 березня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Бочковському у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 1 млн 184 тисячі гривень.

Також сьогодні суд звільнив Стоєцького з-під варти, оскільки сплив 72-годинний термін після його затримання.