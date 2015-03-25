Бочковського та його першого заступника затримали за корупційну схему - Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні уряду.

"Є дуже проста схема. В рамках простої схеми державні закупівлі здійснюються через приватну компанію. Приватна компанія перераховує (гроші) нерезиденту України - офшорній компанії на острові Джерсі, звідти - на іншу приватну компанію, що належить Стоєцькому і Бочковському, після чого ці гроші діляться на їхні карткові рахунки, відкриті в тому числі в банках Cyprus. Ось оригінали цих карток", - сказав Аваков після затримання чиновників.

Читайте такожНа засіданні Кабміну заарештований глава ДСНС Бочковський

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, Бочковському і Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Чиновників затримали в порядку ст. 208 КПК України. Аваков звернувся до Кабміну із проханням ухвалити рішення про звільнення Бочковського і Стоєцького, а також звільнення всього керівництва підрозділів ДСНС у всіх регіонах країни.

Раніше УНІАН також повідомляв, що в.о. обов'язків голови ДСНС призначений радник голови МВС Авакова Зорян Шкіряк.