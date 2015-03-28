Суд заарештував екс-заступника голови ДСНС із правом застави у понад мільйон гривень

Суд заарештував колишнього заступника голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України Василя Стоєцького з правом звільнення при внесенні 1 млн 182 тис грн застави.

Відповідну ухвалу оголосив сьогодні суддя Печерського районного суду м.Києва Ігор Козлов, передає кореспондент УНІАН.

Відповідно до рішення суду, підозрюваний або інша особа можуть внести зазначену суму до 23 травня, після чого підозрюваний має бути негайно звільнений з-під варти.

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Також Стоєцький в разі звільнення з- під варти має з’являтися за першим викликом до органів досудового слідства, не залишати постійне місце проживання .

Обгрунтовуючи винесену ухвалу, суд зазначив, що перебуваючи на волі, підозрюваний може впливати на свідків.

Зазначена ухвала може бути оскаржена упродовж 5 днів в Апеляційному суді Києва.

Також судом було відмовлено в задоволенні клопотання з боку захисту про відвід двох суддів.