Адвокат колишнього заступника голови ДСНС заявив відвід двом суддям Печерського суду

Сторона захисту колишнього першого заступника голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Василя Стоєцького заявила відвід двом суддям Печерського районного суду, в якому вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку сторона захисту заявила відвід судді Козлову, а потім, коли ухвалу суду мав оголосити суддя Білоцерковець, і йому.

На початку оголошення ухвали адвокати Стоєцького подали клопотання про звільнення їхнього підзахисного з-під варти, оскільки 72-годинний термін його перебування під вартою сплинув сьогодні о 12.20.

Але суддя відмовився задовольняти це клопотання, мотивуючи це тим, що на даний час розглядається питання про відвід судді Козлова.

Враховуючи такий перебіг подій, захисник Стоєцького заявив відвід судді Білоцерковець, оскільки вважає, що він вестиме процес упереджено.

Наразі в судовому засіданні оголошено перерву.

Як повідомляв УНІАН, екс-голові Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергію Бочковському та його заступнику Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів.

Слідство просило суд обрати їм запобіжний захід у вигляді арешту.

Разом із тим 27 березня Печерський районний суд Києва прийняв рішення повернути МВС клопотання про арешт Бочковського у зв'язку з відсутністю достатньої кількості доказів вчинення ним злочину.

Читайте такожАдвокат незадоволений арештом Бочковського та великою сумою заставиТакож 27 березня Печерський суд повернув МВС клопотання про арешт Стоєцького у зв'язку з відсутністю достатньої кількості доказів вчинення злочину.

Після цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що клопотання про арешт Бочковського було відкликано із суду в зв'язку з необхідністю доповнити матеріали додатковими статтями обвинувачення.

Сьогодні, 28 березня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Бочковському у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 1 млн 184 тисячі гривень.