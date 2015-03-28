Адвокат Стоєцького не виключає подання апеляції на запобіжний захід
18:38, 28 березня 2015Політика
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Захист Василя Стоєцького не виключає подання апеляції на запобіжний захід у вигляді арешту.
Захист Стоєцького може подати апеляцію на рішення суду / Фото УНІАН
Захист колишнього заступника голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України Василя Стоєцького не виключає подання апеляції на запобіжний захід у вигляді арешту або застави у 1 млн 182 тис грн, присуджений йому сьогодні Печерським районним судом м.Києва.
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Про це в інтерв’ю журналістам по завершенню судового засідання повідомив адвокат Стоєцького Станіслав Цветінський.
«Можливо, ми будемо подавати апеляційну скаргу», - сказав він.
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