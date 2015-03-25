Слідчі МВС допитують Бочковського і Стоєцького
17:36, 25 березня 2015Політика
9104 0
Слідчі МВС проводять допит колишнього голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького.
Бочковського і Стоецкого допитують / mns.gov.ua
Про це повідомило інформоване джерело в правоохоронних органах.
Читайте такожСтали відомі подробиці корупційної схеми затриманого керівництва ДСНС
"Триває допит затриманих, після чого вони будуть на ніч поміщені в ізолятор тимчасового тримання. А далі запобіжний захід обиратиме суд після того, як МВС передасть матеріали слідства в Генпрокуратуру і зробить відповідне подання до суду", - зазначив співрозмовник агентства.
Як повідомляв УНІАН,Сергію Бочковскому і Василю Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали сьогодні, 25 березня, на засіданні Кабінету міністрів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter