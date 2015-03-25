Слідчі МВС допитують Бочковського і Стоєцького

Про це повідомило інформоване джерело в правоохоронних органах.

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"Триває допит затриманих, після чого вони будуть на ніч поміщені в ізолятор тимчасового тримання. А далі запобіжний захід обиратиме суд після того, як МВС передасть матеріали слідства в Генпрокуратуру і зробить відповідне подання до суду", - зазначив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН,Сергію Бочковскому і Василю Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали сьогодні, 25 березня, на засіданні Кабінету міністрів.