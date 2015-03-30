Президент Польщі відвідає Україну 8-9 квітня

Президент Польщі Броніслав Коморовський планує відвідати Україну з дводенним візитом 8-9 квітня.

Згідно з повідомленням на офіційному веб-сайті глави Польської держави, в Україні Коморовський планує відвідати Київ та Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили».

Читайте такожНаступними для Путіна можуть стати Прибалтика, Молдова і Польща - Бжезинський

"У Києві та Биківні, бо це одночасно буде елементом вшанування пам’яті жертв Катинської трагедії. Буде виключно український та виключно польський елемент, яким є Биківня", - сказав Коморовський.

Президент припустив, що візит до України 8-9 квітня cтане його останнім закордонним візитом перед запланованими на 10 травня президентськими виборами у Польщі.