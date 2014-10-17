Порошенко обговорив з Копач співпрацю і запросив її відвідати Україну

Про це повідомили в прес-службі глави держави. На зустрічі сторони висловили упевненість, що українсько-польські відносини будуть і надалі розвиватися в дусі стратегічного партнерства.

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Єва Копач запропонувала надати Україні експертну допомогу щодо роботи антикорупційного бюро, а також у сфері децентралізації.

Найближчим часом в Україну прибуде міністр економіки Польщі, який привезе низку інвестиційних проектів.

Петро Порошенко також запросив польського прем'єра відвідати Україну з візитом у зручний для неї час. Запрошення було прийнято, йдеться в повідомленні.