Порошенко обговорив з Копач співпрацю і запросив її відвідати Україну
Президент Петро Порошенко обговорив з прем'єр-міністром Польщі Євою Копач співробітництво в сферах енергетики, безпеки і оборони, боротьби з корупцією.
Про це повідомили в прес-службі глави держави. На зустрічі сторони висловили упевненість, що українсько-польські відносини будуть і надалі розвиватися в дусі стратегічного партнерства.
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Єва Копач запропонувала надати Україні експертну допомогу щодо роботи антикорупційного бюро, а також у сфері децентралізації.
Найближчим часом в Україну прибуде міністр економіки Польщі, який привезе низку інвестиційних проектів.
Петро Порошенко також запросив польського прем'єра відвідати Україну з візитом у зручний для неї час. Запрошення було прийнято, йдеться в повідомленні.
Під час зустрічі з Евою Копач обговорили співпрацю у галузях енергетики, безпеки і оборони, децентралізації, а також боротьби із корупцією.
— Петро Порошенко (@poroshenko) 17 октября 2014