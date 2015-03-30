Мін'юст вимагає притягнути до відповідальності суддів, які саботують розгляд справи про заборону КПУ

Міністерство юстиції продовжує юридичний супровід справи про заборону комуністичної партії та вимагає якнайшвидше призначити її розгляд.

На цьому наголосив міністр юстиції Павло Петренко, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Так, у прес-службі нагадали, що справу про заборону Комуністичної партії України, яку сьогодні мав розглядати Київський окружний адміністративний суд, було передано на розгляд до Київського апеляційного адміністративного суду.

Представники Київського окружного адмінсуду пояснили це рішення тим фактом, що представники КПУ подали апеляційну скаргу щодо скасування ухвали Окружного адміністративного суду міста Києва про передачу адміністративної справи, яка стосується заборони КПУ, до Київського окружного адміністративного суду.

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У прес-службі Мін’юсту зазначити, що ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 12 березня апеляційні скарги представників КПУ на вищевказану ухвалу вже були повернуті заявникам у зв’язку з їх відкликанням.

Такі дії, на переконання Міністерства юстиції України, можна розцінювати виключно як затягування судового процесу через процесуальні процедури.

Як нагадали у прес-службі, Міністерство юстиції звернулося до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з вимогою терміново розглянути подання щодо притягнення до відповідальності суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, які саботували розгляд справи про заборону Компартії.