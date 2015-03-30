Мін'юст відкликав з суду справу про заборону КПУ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін'юсту.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня 2014 року Міністерство юстиції України та Укрдержреєстр звернулися до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про заборону на території України діяльності КПУ. Згідно з адміністративним позовом, КПУ вчиняє дії, спрямовані на зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; порушення суверенітету і територіальної цілісності України; пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної ворожнечі; посягання на права і свободи людини, а також представники КПУ систематично звертаються із закликами до створення воєнізованих формувань.

Читайте такожМін'юст запропонує Раді заборонити комуністичну ідеологію

24 грудня 2014 року Київський апеляційний адміністративний суд скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва про зупинення провадження у справі про заборону діяльності КПУ та направив справу до суду першої інстанції для подальшого розгляду.

4 лютого Окружний адмінсуд Києва завершив підготовче провадження і призначив справу за позовом Мін’юсту до КПУ до розгляду по суті.

У лютому судді Окружного адмінсуду, які розглядали позов про заборону діяльності КПУ, ухвалили рішення про самовідвід.